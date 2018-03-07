К 2035 году Китай будет в лидерах по развитию «умных» автомобилей (ФОТО)

7 марта 2018 19:38 (UTC+04:00)

В Шанхае были выданы экспериментальные номерные знаки для первой группы автомобилей с интеллектуальными системами, сообщает онлайн -издание "Жэньминь жибао".

Это означает, что данные автомашины вышли из закрытой тестовой зоны, вступили в этап дорожных испытаний. Шанхайские компании SAIC и NIO стали одними из первых предприятий, которые были квалифицированы на проведение дорожных испытаний «умных» автомобилей.

В соответствии с фактической ситуацией на дорогах и по оценкам сторонних структур, дорога в 5,6 км с высокими характеристиками безопасности в районе Цзядин города Шанхай станет первым участком для открытой езды автомобилей с интеллектуальными системами.

Согласно «Мерам по управлению дорожными испытаниями автомобилей с интеллектуальными системами в городе Шанхай (пробные)», экспериментальные автомобили должны обладать двумя моделями: «ручное управление» и «автоматическое движение», более того необходимо гарантировать, что при любых обстоятельствах будет возможность переключиться на «ручное управление».

Одновременно с этим достигнуты заметные результаты в строительстве Государственной экспериментальной образцовой зоны автомобилей с интеллектуальными системами в Шанхае. В 2017 году в закрытой образцовой экспериментальной зоне было осуществлено более 300 тестовых заездов, прошли свыше 500 мероприятий по обмену, а также 30 с лишним соревнований с участием «умных» автомобилей.

В июне 2017 года министерство промышленности и информатизации КНР отметило, что автомобили с интеллектуальными системами являются основной частью будущей стратегии автомобильной индустрии, а также важным прорывом в трансформации и модернизации автомобильной промышленности и ее усилении.

В июне 2017 года в Пекине была создана Инновационная ассоциация автомобилей с интеллектуальными системами Китая. По подсчетам, в 2017 году объем рынка автомобилей с интеллектуальными системами в КНР составил 58,4 млрд. долларов, предполагается, что к 2020 году этот показатель достигнет 109,7 млрд. долларов, темп роста - 23 процента.

В январе этого года Пекин объявил об открытии первой экспериментальной дороги для автомобилей с автономным управлением в Ичжуане. В тот же месяц Государственный комитет по реформам и развитию КНР опубликовал «Стратегию инновационного развития умных автомобилей», в которой выдвинул намерение о продвижении глубокой интеграции между автомобильной индустрией и другими сферами, совместном стимулировании развития «умных» автомобилей на основе китайских стандартов для превращения Китая в мировую державу автомобилей с интеллектуальными системами. В документе также отмечается, что к 2020 году новые автомобили будут занимать 50 процента рынка, а к 2035 году будет создана сильная держава «умных» автомобилей.

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