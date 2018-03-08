Казахстан увеличит уровень снабжения газом своей северной области

8 марта 2018 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана увеличит уровень газоснабжения северной Костанайской области за счет местных возможностей до 65 процентов. Об этом на расширенном заседании областного правительства сказал руководитель Костанайской области Архимед Мухамбетов.

“Работы по строительству газопроводов ведутся в основном в Астане. В дальнейшей перспективе на очереди Кокшетау, а затем Костанай”, - сказал Мухамбетов, сообщают в четверг казахстанские СМИ.

По словам Мухамбетова, основной причиной активных работ по обеспечению местным газом северных регионов Казахстана является высокая цена газа, закупаемого у России.

Глава региона также подчеркнул, что казахстанское государство делает упор на обустройство жилья и жилищных комплексов в Костанае, с установлением выгодных кредитных и ипотечных условий.

Отметим, что данные шаги также предпринимаются для поддержания численности населения в северных областях Казахстана.

“Только в Костанайской области за последние три года объемы инвестиций в сферу жилищного строительства возросли в 10 раз - с 2,8 миллиарда тенге в 2015 году до 27,8 миллиарда тенге в 2018 году”, - сказал Мухамбетов.

Он добавил, что данная программа входит в список «Пяти социальных инициатив» президента Нурсултана Назарбаева.

(Автор: Али Мустафаев)

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