В Азербайджане могут расширить объемы льготного кредитования бизнеса (Эксклюзив)

11 марта 2018 07:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана может расширить объемы льготного кредитования на 2018 год.

Об этом сообщил Trend исполнительный директор НФПП Ширзад Абдуллаев.

Согласно утвержденному на 2018 год государственному бюджету Азербайджана, по линии НФПП на этот год предполагается выделить льготных кредитов на 170 миллионов манатов.

"У нас имеются дополнительные финансовые ресурсы. То есть, мы со своей стороны можем расширить объемы финансирования до 200 миллионов манатов в 2018 году. В этом вопросе все зависит от договоренностей между банками и предпринимателями", - отметил Абдуллаев, добавив, что в случае возникновения спроса, объемы льготного кредитования могут быть увеличены.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации. С 2017 года НФПП выделяет льготное кредитование только за счет возвращенных средств.

Предпринимателям по линии НФПП в период с 1992 по 2017 год было выдано 2,1 миллиарда льготных кредитов на проекты общей суммой в 4,5 миллиарда манатов. Их получили 34 600 предпринимателей.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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