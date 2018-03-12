Турция не имеет контракта с Россией об импорте мяса – министр

БАКУ /Trend/ - Турция не имеет контракта с Россией об импорте мяса, сказал министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф Факыбаба, комментируя заявление министра сельского хозяйства России Александр Ткачева о том, что экспорт российского мяса, молока и рыбы в Турцию может начаться в ближайшее время.

Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам турецкого министра, возглавляемое им ведомство не вело с Россией переговоры об импорте мяса.

Отметим ,что ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в интервью ТАСС сказал следующее: «Мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции".

Ткачев добавил, что Россельхознадзор постоянно находится на связи со своими турецкими коллегами по этому вопросу, и выразил надежду, что скоро данная российская продукция поступит на рынок Турции и будет "по достоинству оценена потребителями".

Отметим, что согласно данным министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства, сегодня Турция осуществляет импорт животных из таких стран, как Австрия, Хорватия, Эстония, Венгрия, Болгария, Греция и Румыния.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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