Турция не имеет контракта с Россией об импорте мяса – министр

12 марта 2018 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не имеет контракта с Россией об импорте мяса, сказал министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф Факыбаба, комментируя заявление министра сельского хозяйства России Александр Ткачева о том, что экспорт российского мяса, молока и рыбы в Турцию может начаться в ближайшее время.

Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам турецкого министра, возглавляемое им ведомство не вело с Россией переговоры об импорте мяса.

Отметим ,что ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в интервью ТАСС сказал следующее: «Мы рассчитываем, что Турция в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок российской мясомолочной и рыбной продукции".

Ткачев добавил, что Россельхознадзор постоянно находится на связи со своими турецкими коллегами по этому вопросу, и выразил надежду, что скоро данная российская продукция поступит на рынок Турции и будет "по достоинству оценена потребителями".

Отметим, что согласно данным министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства, сегодня Турция осуществляет импорт животных из таких стран, как Австрия, Хорватия, Эстония, Венгрия, Болгария, Греция и Румыния.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция и Россия обсудят региональные вопросы
Турция 14:36
Отношения Турции и России не должны беспокоить другие страны – МИД
Турция 5 февраля 09:38
Турция намерена приостановить импорт мяса и поголовья животных из-за рубежа
Бизнес 21 декабря 2017 11:12
Турция усилит проверку российских туристов в Стамбульском аэропорту
Турция 18 декабря 2017 16:01
Россия может создать военную базу в Турции – СМИ
Турция 14 декабря 2017 10:15
Турецко-российское сотрудничество важно для мира в регионе – эксперт
Точка зрения 11 декабря 2017 16:53
Решение вопроса о статусе Иерусалима в общих интересах Анкары и Москвы – эксперт
Точка зрения 11 декабря 2017 16:00
Позиция России в вопросе Иерусалима очень важна - эксперт
Турция 11 декабря 2017 15:37
Турция, Россия и Иран достигнут важных результатов в решении сирийского кризиса - Эрдоган
Турция 22 ноября 2017 18:29
В Сочи началась трехсторонняя встреча президентов Турции, Ирана и России
Турция 22 ноября 2017 17:53
Главы МИД Турции и России обсудят сирийский кризис – МИД
Турция 22 ноября 2017 10:14
Турция и Россия укрепляют энергосотрудничество
Энергетика 22 ноября 2017 09:45
Встреча президентов Турции России и Ирана важна для будущего региона - Эрдоган
Турция 21 ноября 2017 13:23
Турция, Иран и Россия выступают с единой позиции по урегулированию сирийского кризиса - Эрдоган
Турция 17 ноября 2017 13:13
Обнародована дата встречи глав МИД Турции, Ирана и России
Турция 17 ноября 2017 12:50
Главы МИД Ирана, Турции и России встретятся в Турции
Турция 17 ноября 2017 09:22
Турция, Россия и Иран обсудят сирийский кризис
Турция 16 ноября 2017 14:27
Солидарность Турции и России в урегулировании региональных кризисов укрепляет отношения между странами - Эрдоган
Другие страны 13 ноября 2017 18:56