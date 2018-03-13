Черногория внесет реальный вклад в развитие "Шелкового пути" - Иван Брайович

БАКУ /Trend/ - Черногория внесет необходимый вклад в развитие маршрута "Шелкового пути".

Об этом во вторник в Баку в ходе первой конференции группы поддержки "Шелкового пути" Парламентской ассамблеи ОБСЕ сказал председатель парламента Черногории Иван Брайович .

"Черногория окажет реальную поддержку развитию маршрута "Шелковый путь". Мы будем работать над предоставлением благоприятных условий для участников данного маршрута", - сказал Брайович .

Конференция, проходящая в Азербайджане, по его словам, не будет преследовать виртуальные цели, и, что в скором времени, стороны проекта увидят плоды сотрудничества.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

(Автор: Али Мустафаев)

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