Проект "Шелковый путь" даст толчок сотрудничеству между Монголией и Азербайджаном - МИД

БАКУ /Trend/ - Проект "Шелковый путь" даст толчок сотрудничеству между Монголией и Азербайджаном, а также другими странами региона.

Об этом во вторник в Баку на первой конференции группы поддержки "Шелкового пути" Парламентской ассамблеи ОБСЕ сказал министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар.

"Мы не можем недооценивать важность "Шелкового пути", а также инициативы "Один пояс - один путь", который также является частью этого маршрута. Мы находимся на пороге новых возможностей, и Монголия, в этом плане, внесет необходимый вклад в развитие сотрудничества со странами-участницами данного проекта от Китая до Европы, активно поддерживаемого ПА ОБСЕ", - сказал Цогтбаатар.

Он также подчеркнул важность роли Азербайджана в рамках работы над развитием маршрута. В целом, по его словам, страны, являющиеся частью маршрута "Шелковый путь", и вносящие вклад в его развитие, получат еще больший встречный вклад, расширяя свой экономический потенциал.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

(Автор: Али Мустафаев)

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