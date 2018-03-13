Болгария модернизирует железные дороги для участия в проектах Шелкового пути

13 марта 2018 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Болгария работает над модернизацией своих железных дорог для полноценного участия в проектах стран-участниц Шелкового пути. Об этом во вторник сказал руководитель комитета транспорта, информационных технологий и связи при Национальной ассамблее Болгарии Халил Реджепов Летифов в ходе международной конференции "Роль парламентских членов в развитии экономического сотрудничества и культурных связей на протяжении Шелкового пути", проводимой при организации Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Баку.

"Развитие транспортно-логистических проектов в рамках Шелкового пути поможет достичь реального экономического развития в странах региона, включая Азербайджан и Болгарию. Модернизация железнодорожных участков, финансируемых в основном за счет средств программы развития ЕС, позволит нам расширить транзитный потенциал, а также принять участие в гораздо большем количестве проектов Шелкового пути", - сказал Летифов.

Болгария, по его словам, также присматривается к использованию новейших технологий в области транспортных перевозок, включая беспилотные средства перевозки грузов. Он также отметил, что шаги предпринимаемые Болгарией для развития железнодорожного сообщения включают экологические решения, с целью устранения негативного влияния масштабных транспортрых проектов на окружающую среду, и вследствие этого, повышения эффективности реализуемых транспортных проектов.

"Болгария является серьезным сторонником присоединения Западных Балкан к ЕС. И мы надеемся наши достижения в области грузоперевозок и торгового сотрудничества в рамках Шелкового пути окажут позитивное влияние на достижение этой цели. Перед нами новые возможности транспортировки грузов по железным дорогам и морским путям", - сказал Летифов.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
TRACECA готова сотрудничать с Группой поддержки проекта "Шелковый путь" при ПА ОБСЕ - генсек
Бизнес 14:47
Азербайджан и Китай на пороге нового этапа сотрудничества
Бизнес 14:01
Проект "Шелковый путь" даст толчок сотрудничеству между Монголией и Азербайджаном - МИД
Бизнес 13:04
Черногория внесет реальный вклад в развитие "Шелкового пути" - Иван Брайович
Бизнес 12:27
Азербайджан работает над привлечением инвестиций в развитие новых торговых маршрутов - МИД
Бизнес 12:06
Азербайджан вносит большой вклад в создание стабильного экономического маршрута - Георгий Церетели
Бизнес 11:49
Глава парламента Черногории прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 12 марта 20:18
Главы Узбекистана и Таджикистана ввели в строй ж/д линию Галаба-Амузанг-Хушади
Узбекистан 10 марта 11:20
Крупная европейская группа поддержит развитие логистического сервиса в рамках "Нового Шелкового пути"
Грузия 6 марта 12:41
Обнародована инвестстоимость проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 24 февраля 08:09
Будут проведены три новых тендера по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 20 февраля 12:10
Планируются дополнительные маркет-тесты в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 19 февраля 13:09
Болгария считает Азербайджан приоритетным партнером – премьер-министр (ИНТЕРВЬЮ)
Политика 18 февраля 08:38
Для реализации проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию готовится с ЕС альтернативный план действий (Эксклюзив)
Энергетика 17 февраля 13:00
Министр энергетики Болгарии о новых возможностях увеличения транзита азербайджанского газа по "Южному газовому коридору" (Эксклюзив)
Энергетика 15 февраля 08:00
Болгария намерена максимально использовать возможности для совместных инвестиций с Азербайджаном (Эксклюзив)
Энергетика 14 февраля 11:50
IGB может получить более благоприятные условия кредитования - болгарский министр (Эксклюзив)
Энергетика 14 февраля 10:51
В Болгарии украли более 20 компьютеров для добычи биткоинов
Европа 13 февраля 23:02