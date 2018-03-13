Болгария модернизирует железные дороги для участия в проектах Шелкового пути

БАКУ /Trend/ - Болгария работает над модернизацией своих железных дорог для полноценного участия в проектах стран-участниц Шелкового пути. Об этом во вторник сказал руководитель комитета транспорта, информационных технологий и связи при Национальной ассамблее Болгарии Халил Реджепов Летифов в ходе международной конференции "Роль парламентских членов в развитии экономического сотрудничества и культурных связей на протяжении Шелкового пути", проводимой при организации Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Баку.

"Развитие транспортно-логистических проектов в рамках Шелкового пути поможет достичь реального экономического развития в странах региона, включая Азербайджан и Болгарию. Модернизация железнодорожных участков, финансируемых в основном за счет средств программы развития ЕС, позволит нам расширить транзитный потенциал, а также принять участие в гораздо большем количестве проектов Шелкового пути", - сказал Летифов.

Болгария, по его словам, также присматривается к использованию новейших технологий в области транспортных перевозок, включая беспилотные средства перевозки грузов. Он также отметил, что шаги предпринимаемые Болгарией для развития железнодорожного сообщения включают экологические решения, с целью устранения негативного влияния масштабных транспортрых проектов на окружающую среду, и вследствие этого, повышения эффективности реализуемых транспортных проектов.

"Болгария является серьезным сторонником присоединения Западных Балкан к ЕС. И мы надеемся наши достижения в области грузоперевозок и торгового сотрудничества в рамках Шелкового пути окажут позитивное влияние на достижение этой цели. Перед нами новые возможности транспортировки грузов по железным дорогам и морским путям", - сказал Летифов.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

(Автор: Али Мустафаев)

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