Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Индией (версия 2)

13 марта 2018 21:14 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Индией в нескольких направлениях, сказал во вторник замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев в ходе своего выступления на азербайджано-индийском бизнес-форуме.

По его словам, одним из приоритетных направлений сотрудничества между двумя странами является сфера грузоперевозок.

"В настоящее время основной объем индийских грузов доставляется в Европу морским путем через Суэцкий канал. В связи с этим транспортный проект "Север-Юг", реализуемый Азербайджаном совместно с соседними государствами, позволит осуществлять грузоперевозки из Индии сухопутным путем, что значительно сократит сроки и стоимость перевозок. Мы надеемся, что реализация данного проекта даст толчок развитию отношений между Азербайджаном и Индией в сфере грузоперевозок", - сказал Алиев.

Другими перспективными для сотрудничества сферами, по словам замминистра, являются туризм и фармацевтика.

"В настоящее время мы ведем переговоры по созданию прямых регулярных и чартерных рейсов между нашими странами. Считаю, что это позволит увеличить турпоток из Индии в Азербайджан и наоборот. Также важно развивать сотрудничество между двумя странами в сфере фармацевтики. Сегодня у нас создается несколько фармацевтических заводов. Индии с ее богатой историей фармацевтики будет интересно инвестировать в данную сферу", - сказал Алиев.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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