Агентство продбезопасности Азербайджана будет сотрудничать с Baku Media Center

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана будет сотрудничать с Baku Media Center.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в среду.

Согласно документу, Baku Media Center окажет поддержку агентству в налаживании и управлении связями с общественностью, реализации различных PR-проектов, а также осуществлении деятельности в рамках корпоративной социальной ответственности.

Меморандум подписали председатель агентства Гошгар Тахмазлы и директор центра Орман Алиев.

"Создание агентства - одна из мер, предусмотренных в рамках реализации стратегических дорожных карт. Одна из задач в рамках нашей деятельности - налаживание общественного контроля за здоровьем каждого гражданина. Поэтому все должны знать о принципах деятельности нашей структуры. В связи с этим сотрудничество с Baku Media Center окажет нам большую помощь. Мы сможем более эффективно осуществлять свою деятельность", - сказал на церемонии подписания Гошгар Тахмазлы.

Агентство продовольственной безопасности было создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране от 10 февраля 2017 года.

Согласно указу главы государства, Агентство продовольственной безопасности поможет обеспечить нормативное регулирование безопасности продуктов питания (разработку и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), а также будет осуществлять анализ рисков, проводить работы по гигиенической сертификации, в том числе предоставлять сертификат качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны, осуществлять государственный контроль в сфере защиты прав потребителей продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа "с поля на стол" в соответствии с уровнем риска продукции.

(Автор: Илькин Шафиев)

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