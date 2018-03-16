Когда в Азербайджане начнется регистрация компаний в СЭЗ?

БАКУ /Trend/ - Регистрация компаний, желающих вести деятельность в свободной экономической зоне (СЭЗ), создаваемой в Азербайджане, начнется после принятия парламентом соответствующего закона, сказал журналистам в пятницу глава ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Глава ЗАО напомнил, что законопроект о СЭЗ, создаваемой в Аляте, успешно прошел два чтения в Милли Меджлисе.

"После третьего чтения и принятия закона начнется регистрация компаний. Думаю, что этот процесс начнется до конца текущего года", - сказал Зиядов.

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