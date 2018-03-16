Баку-Тбилиси-Карс повышает значимость Грузии в рамках "Шелкового пути"

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) поможет Грузии добиться успеха в рамках проекта "Шелкового пути". Об этом, как передают грузинские СМИ, сказал министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе.

Как отметил министр, в настоящее время движение грузовых поездов по БТК осуществляется в тестовом режиме, но уже через шесть месяцев планируется начать полноценные грузоперевозки.

Затем, продолжил Бахтадзе, после запуска полномасштабной работы БТК, начнутся работы для организации по этому маршруту пассажирских перевозок.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Азад Гасанли)

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