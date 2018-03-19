Китай снизит пошлины на импорт автомобилей

БАКУ /Trend/ - Китай значительно облегчит доступ на свой рынок и снизит пошлины на импорт автомобилей и товаров массового потребления, передают китайские СМИ со ссылкой на заявление министра коммерции КНР Чжун Шаня.

Он отметил, что Китай занимает второе место в мире по масштабу потребительских расходов, которые являются первой движущей силой экономического роста КНР в течение последних четырех лет подряд.

«Население Китая насчитывает примерно 1,4 миллиарда человек, из них 400 миллионов - относятся к группе с доходами среднего уровня. По мере непрерывного экономического и социального роста благосостояние граждан КНР постоянно повышается, а вместе с этим заметно усиливается и внутренний потребительский потенциал», - отметил чиновник.

В последние годы, благодаря экономическому развитию и разным вспомогательным мерам в стране, объемы производства и продаж автомобилей в Китае росли быстрыми темпами. С 2009 года КНР занимает первое место в мире по этим показателям. В то же время, продолжает увеличиваться парк автомобилей. В 2016 году он расширился на более чем 20 миллионов автомобилей. Количество импортных автомобилей в Китае также постоянно растет. По данным Комитета по импорту автомобилей Китайской ассоциации автомобильных дилеров, с января по ноябрь 2017 года количество импортных автомобилей в общей сложности составило 1,102 миллиона. Ожидается, что общий объем импорта автомобилей в 2017 году составит около 1,2 миллиона.

Считается, что снижение пошлин на импортные автомобили будет способствовать развитию китайского авторынка и предоставлять потребителям более широкий выбор, позволяя отечественной автоиндустрии модернизироваться.

В последний раз, когда в Китае были снижены импортные пошлины на автомобили [первого июля 2006 года], тариф был сокращен до 25 процентов.

СМИ отмечают, что в связи с тем, что в настоящее время большинство популярных моделей транснациональных автомобильных компаний производятся в Китае, снижение импортной пошлины, по мнению экспертов, не окажет сильного влияния на автомобильный рынок в краткосрочной перспективе, новые меры будут, главным образом, выгодны для импортных автомобилей класса люкс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.