Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане будут продолжены реформы, чтобы и впредь обеспечить устойчивость экономики (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Серьезные реформы, проведенные за последний период в Азербайджане согласно экономической политике, дали прекрасные результаты.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник с речью на всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

"Мы будем углублять эти реформы, будем проводить их и впредь, чтобы и впредь обеспечить устойчивость азербайджанской экономики", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, страна развивается успешно.

"Азербайджан и в экономической сфере добился больших успехов. ВВП за два месяца увеличился на 1,3 процента, а ВВП в ненефтяном секторе - на 2,3 процента. Промышленное производство выросло на 1,4 процента, а в ненефтяном секторе - на 8,4 процента. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на четыре процента, а доходы населения - на 10,2 процента. Инфляция составила 4,7 процента. То есть стоящие перед нами задачи выполняются ", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, валютные резервы страны за два месяца увеличились на 2,1 миллиарда долларов и в настоящее время равны 44 миллиардам долларов.

«Это большая цифра. В течение года мы еще больше увеличим наши валютные резервы. Курс маната стабилен. Все инфраструктурные проекты реализуются успешно. Одним словом, серьезные реформы, проведенные за последний период согласно экономической политике, дали прекрасные результаты. Мы будем углублять эти реформы, проводить их и дальше и впредь обеспечивать устойчивость азербайджанской экономики. Эти цифры сами по себе показатель, и естественно, показывают нашу политику, проводимые работы. В то же время и азербайджанская общественность это знает. Хочу еще раз сказать, что международные финансовые структуры также высоко оценивают наши реформы. Ведущие международные финансовые институты дают высокую оценку нашим реформам. Что касается подсчетов Давосского форума - экономического форума номер один в мире, - то эти цифры звучали неоднократно, хочу озвучить их еще раз: сегодня Азербайджан среди 35 самых конкурентоспособных стран мира», - заявил глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что успешные экономические реформы завершаются очень серьезной социальной политикой.

«Мы всегда говорим, что в центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана. Иногда коренные экономические реформы негативно влияют на социальную сферу. Поэтому даже в прошлые годы - несколько лет назад во время экономического кризиса - ни одна социальная программа не была сокращена, все социальные обязательства были выполнены своевременно. По мере роста возможностей мы сразу же стали уделять еще больше внимания социальным вопросам. Вернее, стали выделять еще больше финансовых средств», - отметил глава государства.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, в этом году на десять процентов была повышена заработная плата в организациях, финансируемых из бюджета.

«Если мы посмотрим на карту мира, то увидим, что сегодня в немногих странах повышаются заработные платы. Мы это делаем и дальше будем делать в пределах возможного. Еще раз хочу сказать, что сразу после того, как наши экономические показатели стали двигаться в положительную сторону, мы в первую очередь выделили финансовые ресурсы на решение социальных вопросов. В этом году на повышение заработных плат, пособий, пенсий из бюджета выделяются сотни миллионов манатов. Это показывает наше намерение, нашу политику. Показывает, что наша основная задача заключается в том, чтобы граждане Азербайджана жили еще лучше, чтобы улучшалось их благосостояние, чтобы экономические и социальные реформы в Азербайджане, дополняя друг друга, служили развитию нашей страны», - добавил глава государства.

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