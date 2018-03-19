Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа продлены до Вьетнама

19 марта 2018 18:14 (UTC+04:00)

Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа начали продлеваться в направлении Юго-Восточной Азии, сообщает агентство "Синьхуа".

Это произошло после того, как один из вернувшихся в Китай составов 16 марта сделал короткую остановку в городе Чунцин (Юго-Западный Китай) и продолжил свой путь во Вьетнам.

Данный состав сделал остановку в Чунцине, чтобы забрать включающий техническое оборудование и промышленные материалы груз перед отправкой во вьетнамскую столицу Ханой через таможенный пункт Пинсян в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Планируется, что на обратном пути поезд заберет вьетнамскую продукцию, включая тропические фрукты, рис, кофе и морепродукты, а также электронную продукцию размещенных во Вьетнаме фабрик мировых производителей.

Первый маршрут перевозок Китай-Европа был запущен в 2011 году между Чунцином и германским Дуйсбургом. С тех пор между Китаем и Европой открылись свыше 50 грузовых железнодорожных маршрутов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай продолжит содействовать политическому урегулированию сирийской проблемы -- посол
Китай 18:22
Традиционный праздник мяосцев "Цзицяоцзе" отметили в китайской провинции Гуйчжоу (ФОТО)
Китай 18:08
Туркменистан нацелен на новый уровень деловых отношений с КНР
Бизнес 17:41
В китайской провинции внедрят бесплатные полугодовые абонементы для развития туризма
Туризм 16:40
Китай построит первую экспериментальную базу для беспилотных автомобилей
Бизнес 16:10
Китай утвердил заявки трех компаний на проведение IPO
Бизнес 14:13
Китай снизит пошлины на импорт автомобилей
Бизнес 13:36
Годовой доход китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил $17 млрд
ИКТ 12:04
ITC ООН поддержит участие 100 МСП мира в I китайской международной импортной ярмарке
Бизнес 10:46
Новым главой Центробанка Китая избран И Ган, на пост премьера переизбрали Ван И
Китай 06:40
Ли Кэцян переназначен на пост премьера Китая на второй срок
Китай 18 марта 06:58
Меркель и Си Цзиньпин обсудили торговые вопросы, КНДР и договорились углубить партнерство
Китай 17 марта 21:07
Посол: Долг Кыргызстана перед Китаем будет выплачиваться согласно договоренностям
Кыргызстан 17 марта 14:05
Китай выразил протест против принятия в США закона о поездках на Тайвань
Китай 17 марта 10:29
Китай разработал модуль топливного элемента, способный работать более пяти тысяч часов
Китай 17 марта 10:06
Китай создал самый быстрый в мире сервер по запросу данных
ИКТ 17 марта 09:51
Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя КНР
Китай 17 марта 06:50
Китай и Азербайджан могут перейти на новый уровень сотрудничества (Эксклюзив)
Экономика 16 марта 22:10