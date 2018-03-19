Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа продлены до Вьетнама

Железнодорожные грузовые маршруты Китай-Европа начали продлеваться в направлении Юго-Восточной Азии, сообщает агентство "Синьхуа".

Это произошло после того, как один из вернувшихся в Китай составов 16 марта сделал короткую остановку в городе Чунцин (Юго-Западный Китай) и продолжил свой путь во Вьетнам.

Данный состав сделал остановку в Чунцине, чтобы забрать включающий техническое оборудование и промышленные материалы груз перед отправкой во вьетнамскую столицу Ханой через таможенный пункт Пинсян в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Планируется, что на обратном пути поезд заберет вьетнамскую продукцию, включая тропические фрукты, рис, кофе и морепродукты, а также электронную продукцию размещенных во Вьетнаме фабрик мировых производителей.

Первый маршрут перевозок Китай-Европа был запущен в 2011 году между Чунцином и германским Дуйсбургом. С тех пор между Китаем и Европой открылись свыше 50 грузовых железнодорожных маршрутов.

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