Биткоин дешевеет, оставаясь выше $9 тыс

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром незначительно дешевеет, удерживая позицию выше девяти тысяч долларов за единицу, на отсутствии значимых новостей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 08:49 по московскому времени биткоин дешевел на 0,62 процента, до 9 057 долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,69 процента, до 9 015 долларов, на Binance — на 0,82 процента, до 9 003 долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом падают в цене более заметно: Ethereum дешевел на 2,18 процента, до 572,07 доллара, Ripple — на три процента, до 0,695 доллара, Bitcoin Cash — на 2,38 процента, до 1 048 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 350,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44 процента всего рынка криптовалют.

Ввиду отсутствия важных новостей, трейдеры продолжают отыгрывать итоги заседания министров финансов и глав центробанков "Большой двадцатки" (G20), которое во вторник прошло в Буэнос-Айресе. Участники встречи заключили, что криптоактивы не являются валютой и ненадежны для сохранения средств. Однако в то же время финансовые лидеры G20 отметили, что криптоактивы в настоящее время не несут угрозы глобальной финансовой стабильности.

По мнению экспертов, текущий нейтральный новостной фон может создать условия для дальнейшего роста курса биткоина.

"Вчера рост биткоина притормозился, рынок торговался в диапазоне 8,8-9,2 тысячи долларов, но закрылся на отметке 8,9 тысячи долларов, практически не изменившись с уровня предыдущего закрытия. Локальный нисходящий тренд преодолен, но для дальнейшего движения важно подняться выше 9,9 тысячи долларов", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

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