Названы приоритетные рынки для экспорта азербайджанской плодоовощной продукции

25 марта 2018 08:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия и страны СНГ на сегодняшний день являются приоритетными рынками для экспорта азербайджанской плодоовощной продукции.

Об этом заявил Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров плодоовощной продукции Азербайджана Башир Гулиев.

"На сегодня основным экспортным направлением для нас является российский рынок. Азербайджан также экспортирует в страны СНГ, в основном в те, которые располагаются севернее нашей страны. Что касается Европы, то там, в настоящее время очень сильная конкуренция в данной области. Североевропейский рынок обеспечивается за счет стран Северной Африки и Южной Европы. Потребление в странах Северной Европы сегодня не превышает объемов поставок", - сказал Гулиев.

Ассоциация производителей и экспортеров плодоовощной продукции была создана в Азербайджане в августе 2016 года. Главная цель Ассоциации - координация деятельности местных предпринимателей, занятых в данной области, увеличение производства и повышение экспортных возможностей.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, по итогам 2017 года Азербайджан экспортировал плодоовощной продукции на сумму около 503 миллионов долларов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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