Премьер Госсовета КНР встретился с зарубежными участниками форума "Развитие Китая-2018"

27 марта 2018 16:48 (UTC+04:00)

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня здесь встретился и побеседовал с зарубежными делегатами, принимающими участие в годичном форуме на высоком уровне "Развитие Китая-2018", сообщает агентство "Синьхуа".

Во встрече участвовали около 100 представителей руководства 500 крупнейших мировых компаний, экспертов и исследователей из пользующихся международной известностью научно-исследовательских структур, а также представителей основных международных организаций.

Ли Кэцян сообщил, что Китай, являющийся крупнейшей развивающейся страной, намерен заимствовать передовые зарубежные технологии и опыт управления, расширять сотрудничество в сфере продукции, технологий и услуг, непрерывно облегчать доступ на рынок для зарубежного бизнеса, предоставлять характеризующиеся еще большим правопорядком и упрощенностью условия для ведения бизнеса.

Ли Кэцян отметил, что в связи с имеющейся проблемой торгового дисбаланса Китай и США должны, руководствуясь прагматичным и рациональным настроем, содействовать балансу в торговле за счет значительного наращивания ее объемов, придерживаться урегулирования расхождений и трений посредством переговоров и консультаций. Противоположное не пойдет на пользу двум странам и миру.

Ли Кэцян подчеркнул, что китайская сторона не станет в принудительном порядке требовать от зарубежных предприятий передачи технологий, будет и дальше наращивать усилия по защите интеллектуальной собственности, вести непреклонную борьбу с посягательствами на права. Он пригласил еще больше конкурентоспособных и выдающихся международных предприятий к сотрудничеству с Китаем, чтобы совместно с китайской стороной создавать возможности для развития и сообща пользоваться ими.

Участвовавшие во встрече зарубежные делегаты сообщили, что меры китайского правительства по дальнейшему углублению реформ и расширению открытости вселяют надежды, выразив уверенность, что развитие Китая принесет миру еще больше возможностей. Транснациональные компании намерены активно участвовать в процессе проведения реформ и открытости в Китае, еще лучше реализовывать взаимную выгоду и взаимный выигрыш.

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