В ближайшее время откроются авиарейсы из китайского Нанкина в Москву и Хельсинки

Новые прямые авиалинии, связывающие китайский город Нанкин (административный центр провинции Цзянсу) с Москвой и Хельсинки, откроются в ближайшее время, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на нанкинский международный аэропорт "Лукоу".

По сообщению, российская авиакомпания "Ай Флай" (I Fly) откроет 11 апреля регулярный воздушный маршрут Нанкин - Москва. Рейсы по данному маршруту по вторникам будут выполнять самолеты А330. Самолет будет вылетать из Москвы во вторник в 23:00 и прибывать в Нанкин в 7:15 следующего дня, обратно самолет будет отправляться в среду в 9:15 и прилетать в Москву в 18:45 (по местному времени).

Финская авиакомпания "Финнэйр" (Finnair) 14 мая откроет регулярную авиалинию Нанкин - Хельсинки. Рейсы по ней будут выполнять самолеты А330 три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Самолет будет вылетать из Хельсинки в 17:55 (по местному времени) и прибывать в Нанкин в 7:55 следующего дня, обратно самолет будет отправляться в 9:35 (по пекинскому времени) и прилетать в Хельсинки в 14:10 (по местному времени).

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