Стабилизация экономики Азербайджана положительно повлияла на возврат проблемных кредитов

28 марта 2018 16:04 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджанское коллекторское агентство продолжает увеличивать портфель
Бизнес 12:01
Азербайджанское коллекторское агентство расширяет деятельность
Бизнес 5 января 13:02
Азербайджанское коллекторское агентство значительно увеличит портфель
Бизнес 5 января 11:40
В Азербайджане увеличивается возврат просроченных кредитов
Бизнес 21 августа 2017 17:24
Азербайджанское коллекторское агентство автоматизирует свою работу
Бизнес 21 августа 2017 16:31
Азербайджанское коллекторское агентство увеличило возврат "проблемных" активов
Бизнес 4 мая 2017 14:26
Азербайджанское коллекторское агентство автоматизирует сбор долгов
Бизнес 9 января 2017 18:25
Спрос на коллекторские услуги в Азербайджане продолжает расти
Бизнес 9 января 2017 17:55
Азербайджанские банки стали чаще обращаться к услугам коллекторов
Бизнес 16 марта 2016 19:10
В Азербайджане ожидается рост числа коллекторских агентств
Бизнес 30 октября 2015 16:54
В Азербайджане растет спрос на коллекторские услуги
Бизнес 30 октября 2015 14:05
Рост проблемных кредитов в Азербайджане требует до 20 коллекторских компаний
Бизнес 4 сентября 2015 13:25
Портфель азербайджанского коллекторского агентства продолжает расти
Бизнес 3 сентября 2015 16:20
Нужен ли Азербайджану закон о коллекторских услугах?
Бизнес 24 июня 2015 16:17
Портфель долгов на обслуживании коллекторов в Азербайджане растет
Бизнес 24 июня 2015 12:53
В Азербайджане выросло число обращений за коллекторскими услугами
Бизнес 9 апреля 2015 16:32
Азербайджанские банки стали чаще обращаться за коллекторскими услугами
Бизнес 4 марта 2015 18:59
Выросло число обращений за коллекторскими услугами в Азербайджане со стороны зарубежных компаний
Бизнес 13 января 2015 14:01