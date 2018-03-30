Азербайджан и Иран ускорят создание совместного предприятия по производству лекарств (Эксклюзив)

30 марта 2018 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Иран и Азербайджан планируют ускорить работы по созданию в промышленном парке в Баку совместного фармацевтического предприятия, что будет обсуждаться в ходе визита в страну 19 апреля министра здравоохранения Ирана Хасана Газизаде Хашеми.

Об этом сказал Trend заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

"Решение о создании совместного фармацевтического предприятия вновь было подтверждено в ходе недавнего визита [28-29 марта] президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан", - сказал замминистра.

По словам Харирчи, стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере создания совместного предприятия по производству лекарств, в лечебной сфере, а также в направлении налаживания связей между медицинскими университетами двух стран.

Отметим, что в январе 2017 года в Пираллахинском районе Баку состоялась церемония закладки совместного азербайджано-иранского фармацевтического завода Caspian Pharmed.

Акционерами завода, который будет построен в Пираллахинском промышленном парке, выступают иранская компания Tamin Pharmaceutical Investment Company с долевым участием в 49 процентов, Азербайджанская инвестиционная компания (25 процентов) и Azersun Holding (26 процентов).

Меморандум о взаимопонимании по строительству совместного фармзавода подписан 21 апреля 2016 года. Стоимость завода составляет 20,6 миллиона долларов.

(Авторы: Ляман Зейналова, Фархад Данешвар)

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