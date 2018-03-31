Национальный авиаперевозчик Кыргызстана обновляет парк самолётов

Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович заявил, что Россия и Кыргызстана ведут консультации о поставках российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 для национального авиаперевозчика Кыргызстана.

Об этом в субботу сообщает АМИ "Кабар" со ссылкой на РИА Новости.

«Консультации ведутся. Вопросы, конечно, временные, технологические и финансовые, потому что требуется выработать схему таких поставок. Есть некоторый смысл в поставках не новых, а уже полетавших самолетов, потому что они уже проверены, прошли определенный цикл обслуживания», — сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил предложение выделить 85 млрд руб. на создание новой укороченной версии Sukhoi SuperJet (SSJ100), пишет gazeta.ru.

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