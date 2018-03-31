Кыргызстан намерен увеличить долю безналичных платежей в течение 3 лет

Утверждена Государственная программа по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызстанской Республике (КР) на 2018-2022 годы (третий этап). Как сообщает АМИ "Кабар" Соответствующее постановление правительства КР подписал премьер-министр КР Сапар Исаков.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР, данное решение принято в рамках реализации 1 и 10 кадамов Плана мероприятий Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаңы доорго – кырк кадам» и Программы цифровой трансформации «Таза коом».

Третий этап Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов направлен на обеспечение оптимального соотношения уровня наличных и безналичных платежей и расчетов, достижение прозрачности денежного обращения и снижения доли теневой экономики в КР.

Основными задачами третьего этапа Государственной программы на 2018-2022 годы являются:

- развитие банковской и платежной инфраструктуры, преимущественно в регионах страны;

- увеличение количества получателей заработной платы на банковские платежные карты;

- повышение уровня социального обслуживания населения за счет управления процессом предоставления льгот и пособий при проведении безналичных платежей через счета в коммерческих банках;

- предоставление условий для активного роста предпринимательской деятельности в реальном секторе путем расширения инфраструктуры проведения безналичных расчетов и использования платежных карт;

- расширение спектра услуг по проведению платежей и расчетов, предоставляемых коммерческими банками, и развитие филиальной сети в условиях конкурентной среды;

- активное вовлечение бизнес-структур в проведение платежей и расчетов в безналичной форме.

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