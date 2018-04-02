Евразийский фонд стабилизации и развития финансирует новые проекты в Кыргызстане

2 апреля 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) посетила Кыргызстан, с целью ознакомиться с использованием кредитов выданных ЕФСР Кыргызстану, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.

Основной целью визита делегации фонда является обсуждения вопросов оптимизации мониторинга инвестиционного проекта «Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызстан» и подготовки проекта по предоставлению стране гранта в рамках реализации проекта «Караван здоровья».

«По проекту «Караван здоровья» прошли встречи с чиновниками и представителями Национального госпиталя Кыргызстана. Обсуждались условия и механизмы предоставления гранта. По итогам консультаций планируется подписание грантового соглашения между ЕФСР и Кыргызстаном», — говорится в сообщении.

Инвестиционный проект «Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызстан» стоимостью в 20 миллионов долларов реализуется ЕФСР с марта 2014 года и предусматривает выделение кредитов на покупку сельхозтехники и развитие инфраструктуры ее сервисного обслуживания в Кыргызстане.

В рамках проекта «Караван здоровья» Кыргызстан получит грант в 2 миллиона долларов.

Грант нацелен на улучшение первичной медицинской помощи и повышение ее доступности в сельской и труднодоступной местности Кыргызстана и предусматривает приобретение двух автопоездов «Караван здоровья», организационно-методическое обеспечение их работы и проведение профилактических осмотров людей.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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