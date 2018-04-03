В российской “дочке” Международного банка Азербайджана произошли структурные изменения

3 апреля 2018 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В российской “дочке” Международного банка Азербайджана - “МБА-Москва” - создан коллегиальный исполнительный орган, который будет выполнять функции правления, следует из информации, опубликованной на сайте российского Центра раскрытия корпоративной информации.

Членом коллегиального исполнительного органа сроком на пять лет назначен заместитель председателя правления банка Рафаэль Аббасов.

Кроме того, как отмечается в сообщении, председатель правления “МБА-Москва” Эмин Эфендиев по собственному желанию покидает свой пост. Временное исполнение обязанностей председателя правления возьмет на себя Рафаэль Аббасов.

Напомним, что акционеры Международного банка Азербайджана в марте приняли решение ликвидировать дочерние предприятия в России и Грузии, что связано с подготовкой к продаже принадлежащих правительству акций банка.

В связи с решением о ликвидации российской “дочки” были закрыты ее филиалы в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Международный банк Азербайджана (МБА) действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны, 95,05 процента акций банка принадлежат правительству страны. С июля 2015 года банк находится на стадии оздоровления. После завершения процедуры оздоровления МБА будет приватизирован. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.

Банк "МБА-Москва" основан в 2002 году.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МБА отбирает поставщика услуг медстрахования
Тендеры 2 апреля 10:01
Международный банк Азербайджана покидает рынки России и Грузии
Бизнес 15 марта 17:24
Шахмар Мовсумов возглавил Наблюдательный совет Межбанка Азербайджана
Бизнес 14 марта 17:35
Скидки в канун Новруз байрамы от Международного банка Азербайджана
Бизнес 13 марта 17:12
Международный банк Азербайджана запускает лотерею под девизом “Yüzdən biri ol!”
Бизнес 13 марта 10:43
"Дочка" Международного банка Азербайджана закрывает свои филиалы в России
Бизнес 6 марта 12:58
Международный банк Азербайджана дарит всем женщинам пластиковые карты
Бизнес 5 марта 10:47
Международный банк Азербайджана уменьшил ежемесячные выплаты по наличному кредиту
Бизнес 2 марта 09:58
На Межбанк приходится четверть совокупного кредитного портфеля банков Азербайджана - Fitch
Бизнес 1 марта 13:24
Межбанк Азербайджана представляет специальные кредитные условия для работников автодорог
Бизнес 21 февраля 15:04
ЕБРР о покупке акций Международного банка Азербайджана
Бизнес 20 февраля 15:01
Назначен новый директор процессингового центра Azericard
Бизнес 14 февраля 09:50
Новые назначения в Международном банке Азербайджана
Бизнес 14 февраля 09:14
В Межбанке Азербайджана новое назначение
Бизнес 9 февраля 12:28
ЕБРР ведет переговоры по приватизации Межбанка Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 31 января 13:47
Как пролонгация обязательств Межбанка Азербайджана скажется на пенсионном фонде Казахстана?
Бизнес 30 января 13:32
Межбанк Азербайджана представляет специальные кредитные условия для работников таможни
Бизнес 29 января 12:15
Moody's повысило рейтинги Международного банка Азербайджана
Бизнес 26 января 17:55