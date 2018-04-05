Таджикистан и Саудовская Аравия могут создать совместный фонд прямых инвестиций

5 апреля 2018 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Саудовская Аравия намерены создать совместный фонд прямых инвестиций и деловой совет, сообщает в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Таджикистана.

Намерение создать соответствующие структуры было озвучено на втором заседании таджикско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшемся в Эр-Рияде.

"В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость широко задействовать огромный потенциал, существующий между двумя странами. В частности, было предложено создать совместный фонд прямых инвестиций и деловой совет двух стран", — говорится в сообщении.

По итогам работы совместной комиссии подписан соответствующий протокол.

Напомним, что 2 - 3 апреля в Эр-Рияде и Джидде состоялись два представительных бизнес-форума.

Председатель госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Фаррух Хамрализода провел встречи с замминистра торговли и промышленности Саудовской Аравии Mаджидом Ал-Баварди, зампредседателя Саудовского комитета по инвестициям Айидом Алосайби, а также с исполнительным директором Саудовского фонда развития Юсуфом Албассамом.

В Эр-Рияде также состоялась встреча председателя комитета по делам туризма при правительстве Таджикистана Нумона Абдугаффорзода с председателем комитета по туризму и отечественному наследию Саудовской Аравии принцем Султаном бин Салман бин Абдулазиз ал-Сауд.

В рамках этих встреч и бизнес-форумов были налажены двусторонние контакты между предпринимателями двух стран.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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