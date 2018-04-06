PASHA Bank признан "Лидирующим банком в сфере осуществления безналичных платежей" в Азербайджане

6 апреля 2018 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – признан «Лидирующим банком в сфере осуществления безналичных платежей» на местном рынке по итогам 2017 года, сообщает банк в пятницу.

Соответствующий конкурс на ежегодной основе проводится Центральным банком Азербайджана совместно с Ассоциацией банков Азербайджана среди всех участников банковского рынка.

По словам председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, победа в данной номинации является подтверждением со стороны госрегулятора важной роли банка в развитии безналичных платежей в Азербайджане.

«Помимо этого, успех, которого добился в данном сегменте PASHA Bank в 2017 году, гармонично коррелирует с целями и задачами, которые стоят перед нами в рамках реализации Стратегии развития на 2018-2020 годы. В ближайшие три года мы намерены сконцентрировать свои усилия на трансформации своего бизнеса и развитии digital-каналов, что позволит нам выйти на качественно новый уровень обслуживания наших клиентов», - подытожил Кязымов.

Отметим, что в настоящее время порядка 90 процентов платежных операций и операций по обмене валют, проводимых юридическими лицами - клиентами банка, совершается посредством услуги интернет-банк.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В руководстве PASHA Bank новые назначения
Бизнес 30 марта 14:12
Азербайджанский PASHA Bank расширяет услуги для физлиц
Бизнес 30 марта 08:13
Азербайджанский PASHA Bank нацелен на увеличение цифровых услуг
Бизнес 23 марта 10:10
Азербайджанский PASHA Bank расширяет услуги для физлиц
Бизнес 19 марта 13:08
Азербайджанский PASHA Bank нацелен на увеличение цифровых услуг
Бизнес 19 марта 13:03
Азербайджанский PASHA Bank намерен значительно увеличить долю на турецком рынке
Бизнес 13 февраля 10:17
Глава крупнейшего корпоративного банка Азербайджана рассказал о планах на 2018 г. (ФОТО)
Бизнес 4 февраля 08:57
Глава крупнейшего корпоративного банка Азербайджана рассказал о планах на 2018 г.
Бизнес 1 февраля 18:07
Азербайджанский PASHA Bank огласил планы по расширению (Эксклюзив)
Бизнес 1 февраля 17:47
Крупнейший корпоративный банк Азербайджана не планирует проводить IPO (Эксклюзив)
Бизнес 1 февраля 17:08
Применение блокчейна в Азербайджане зависит от готовности рынка - глава PASHA Bank
Бизнес 1 февраля 16:25
PASHA Bank продолжит вносить вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 1 февраля 15:29
Пять факторов, повлиявших на стабилизацию банковского сектора Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 1 февраля 14:27
PASHA Bank стал первым банком в Азербайджане, который начал выдачу Asan Imza
Бизнес 16 января 17:29
В руководстве грузинской "дочки" PASHA Bank новое назначение
Бизнес 11 января 16:25
PASHA Bank выбран «Банком года» по версии престижного журнала The Banker
Бизнес 11 декабря 2017 12:07
Крупный азербайджанский банк может выпустить новый ипотечный продукт
Бизнес 23 ноября 2017 16:19
PASHA Bank рассказал о планах по цифровизации услуг своих "дочек" в Грузии и Турции
Бизнес 23 ноября 2017 15:34