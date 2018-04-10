Туркменистан и Узбекистан расширяют деловые связи

10 апреля 2018 12:39 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан запустит новые авиарейсы в Индию
Узбекистан 11:23
Глава МИД Литвы посетит Узбекистан
Узбекистан 10:42
Убийство кыргызстанца на границе с Узбекистаном: Начато расследование
Кыргызстан 10:35
Туркменистан создаст СП по производству стальных труб
Бизнес 10:09
Туркменистан и РФ укрепляют межпарламентские связи
Туркменистан 09:43
Туркменистан и Беларусь обсуждают перспективы сотрудничества в агросекторе
Бизнес 09:28
Туркменистан продлил тендер на капремонт газотурбинного двигателя
Тендеры 09:16
Узбекистан расширит военно-техническое сотрудничество с Россией
Узбекистан 9 апреля 17:30
Самолеты афганских авиалиний будут проходить техобслуживание в Узбекистане
Бизнес 9 апреля 16:16
Туркменистан ищет консультантов в газохимической отрасли
Тендеры 9 апреля 15:28
Афганистан экспортирует свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан
Бизнес 9 апреля 14:52
Узбекистан и Бангладеш укрепляют торговое сотрудничество
Бизнес 9 апреля 12:24
Премьер-министры Узбекистана и Кыргызстана обсудили инцидент со стрельбой на границе
Кыргызстан 9 апреля 10:39
Ашхабад и Пхеньян провели межмидовские переговоры
Туркменистан 9 апреля 10:32
Движение неприсоединения поддержало транзитный проект Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
Энергетика 9 апреля 10:22
Афганистан и Узбекистан закупают туркменские нефтепродукты
Энергетика 9 апреля 09:49
В Тегеране пройдёт очередное заседание узбекско-иранской межправкомиссии
Узбекистан 8 апреля 18:39
Погранслужба Узбекистана сообщила о нарушении границы гражданином Киргизии
Узбекистан 7 апреля 17:58