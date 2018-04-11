Самир Шарифов: Азербайджан должен проводить независимую от нефтяных цен экономическую политику

БАКУ /Trend/ - Азербайджан должен продолжать осуществлять независимую от цен на нефть экономическую политику, сказал в среду журналистам министр финансов страны Самир Шарифов.

"Сегодня Азербайджан старается проводить свою экономическую политику таким образом, чтобы она не сильно зависела от цен на нефть. Как вы видите при подсчете государственного бюджета Азербайджана на 2018 год мы взяли цену на нефть на уровне, гораздо меньшем, чем сегодняшняя ее стоимость. Я считаю, что Азербайджан должен продолжать проводить подобную осторожную политику", - сказал министр.

Отметим, что цена на нефть в государственном бюджете Азербайджана заложена на уровне 45 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после того, как данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) не оправдали ожидания аналитиков.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38 процента - до 70,77 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,23 процента, до 65,36 доллара за баррель.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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