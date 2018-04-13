Украина поставит сырье для производства промпродукции в Азербайджане

13 апреля 2018 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госпредприятие Украины – Харьковский "Электротяжмаш" осуществит поставку необходимого сырья для производства промышленной продукции на базе Сумгайытского технологического парка (STP), сообщили Trend в пятницу в STP.

Контракт о сотрудничестве был подписан гендиректором STP Эмином Мамедовым и исполняющим обязанностями директора "Электротяжмаш" Дмитрием Костюком.

«Согласно договоренности, стороны в будущем будут заниматься развитием промышленных отраслей стран и объединят усилия для создания новых технологий. Контрактом оговорены и сотрудничество в сфере повышения кадрового потенциала, обмен опытом в этой области. "Электротяжмаш" также займется поставкой необходимого сырья и запчастей для производства продукции в STP», - сказали в Сумгайытском технологическом парке.

Сумгайытский технологический парк является крупнейшим предприятием, осуществляющим новые инфраструктурные проекты в сфере электроэнергетики Азербайджана. В STP на основе современных технологий производится продукция электроэнергетики и машиностроения, в частности налажен выпуск широкого ассортимента различных типов кабелей, трансформаторов, оборудования высокого напряжения, гидротурбин, водяных насосов, электрических двигателей, труб и т.д.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан начал поставки для нового завода BMW в Германии
Бизнес 31 марта 08:00
Азербайджан осуществил поставку первой партии силовых кабелей в Таджикистан
Бизнес 29 марта 16:37
В Азербайджане развернуто производство резервуаров для хранения сырой нефти
Бизнес 29 марта 16:08
Азербайджан будет экспортировать высоковольтные кабели в арабские страны
Бизнес 16 февраля 17:03
Азербайджан готовится к экспорту крупной партии оптических кабелей
ИКТ 16 февраля 14:33
Азербайджан будет экспортировать кабели высокого напряжения
Бизнес 24 мая 2017 12:36
Операторы связи Азербайджана закупают оптоволокно местного производителя
ИКТ 24 мая 2017 12:31
Назначен гендиректор Сумгайытского технологического парка
Бизнес 7 марта 2017 18:01
Азербайджанский производитель приступает к продаже кабеля высокого напряжения
ИКТ 14 февраля 2017 13:04
Еще один азербайджанский банк приступил к установке платежных терминалов
ИКТ 22 ноября 2016 17:20
Таможня Азербайджана установит новые информационные киоски
ИКТ 22 ноября 2016 15:43
В Сумгайыте запущено производство LAN-кабелей
ИКТ 22 ноября 2016 15:06
В Азербайджане запущено производство новых типов платежных терминалов
ИКТ 21 ноября 2016 15:07
Азербайджан может экспортировать оптоволоконные кабели в Европу
ИКТ 21 ноября 2016 14:49
Азербайджан приступил к производству высоковольтных кабелей
Бизнес 30 июня 2016 16:06
Азербайджан начал выпускать новые платежные терминалы
ИКТ 7 декабря 2015 14:46
Азербайджан снижает зависимость от зарубежных производителей оптоволокна
ИКТ 24 мая 2015 18:35
Азербайджан снижает зависимость от зарубежных производителей оптоволокна
ИКТ 22 мая 2015 10:32