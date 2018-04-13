Глава Народного банка Китая обозначил основные задачи в рамках делевериджа

Китай придет к "блестящему делевериджу", работая в трех направлениях, заявил глава Народного банка Китая И Ган во время Боаоского азиатского форума - 2018, передает агентство "Синьхуа".

Сегодня Китай, действительно, сталкивается с проблемой высокого коэффициента левериджа и высокого уровня долговой нагрузки, признал, отвечая на вопрос на эту тему, банкир.

В рамках ее решения, по словам И Гана, учитывая осмотрительную монетарную политику, которой придерживается страна, и необходимость поддержания финансовой стабильности, "первейшей задачей считается стабилизация уровня долговой нагрузки, а второй по значимости - дальнейшее улучшение долговой структуры с обеспечением баланса государственного, корпоративного и индивидуального долгов. Третьей задачей он назвал обеспечение более рационального общего коэффициента левериджа.

"Через указанное мы намерены прийти к блестящему делевериджу", - добавил он.

Поинтересовались у главы китайского Центробанка и перспективой пересмотра базовой процентной ставки. Лучшим способом было бы ставки унифицировать, заявил в ответ И Ган. Как он пояснил, в настоящее время в Китае, кроме базовой ставки по кредитам и депозитам, действует также рыночная ставка - например, в отношении государственных и корпоративных обязательств.

"Постепенно обеспечить их соединение - это направление нашей реформы", - сказал он.

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