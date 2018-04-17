В азербайджанском Kapital Bank новые назначения

17 апреля 2018 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском Kapital Bank произошли новые назначения, сообщает банк во вторник.

Так, Агарза Бахшиев назначен директором департамента по управлению рисками, а Алекпер Исмаилзаде - директором юридического департамента.

Kapital Bank, будучи правопреемником «Сбербанка», насчитывает 140 лет истории своей банковской деятельности. Клиентская база банка превышает три миллиона физических лиц и более 22 тысяч юридических лиц. Банк входит в группу компаний PASHA Holding.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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