Турция готова к переходу на торговые расчеты с Азербайджаном в нацвалютах - министр (Эксклюзив)

19 апреля 2018 07:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не видит препятствий для перехода на расчеты с Азербайджаном в национальных валютах.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"К сожалению, мы уже видели, какое негативное влияние валютные колебания оказывали на наши экономики. Мы полагаем, что торговые расчеты в турецких лирах и азербайджанских манатах были бы наиболее эффективным методом для избавления от ущерба, который валютные колебания могут нанести экономике наших стран", - сказал министр.

По мнению Зейбекчи, соответствующее соглашение могло бы ускорить процесс перехода на расчеты в национальных валютах.

Отметим, что за последние годы Турция значительно увеличила долю лиры в торговых расчетах с другими странами. Так, если в 2010 году удельный вес лиры в экспорте составлял всего 2,6 процента, то сейчас этот показатель превысил 13 процентов. В импорте доля национальной валюты Турции за тот же период выросла с 3,1 до почти восьми процентов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 573,1 миллиона долларов (рост за год на 3,7 процента).

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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