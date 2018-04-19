В Таджикистане запущена региональная программа ЕБРР и ЕС

Микро, малые и средние частные предприятия Таджикистана извлекут пользу от новой Региональной Программы Малого Бизнеса (РПМБ), которая была запущена сегодня в Душанбе, передаёт в четверг таджикское агентство «АП».

Проект нацелен на передачу ноу-хау в области финансирования микро, малых и средних предприятий (ММСП) по всей Центральной Азии. Проект реализуется под руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и финансируется Европейским Союзом.

Мероприятие по запуску проекта в Душанбе было организовано совместно ЕБРР и Национальным банком Таджикистана. В церемонии запуска Программы в Душанбе приняли участие высокопоставленные представители Европейского Союза, ЕБРР, международных организаций и местных финансовых учреждений.

В Таджикистане РПМБ предоставит доступ к платформе для передачи и обмена знаниями финансовым учреждениям, которые занимаются финансированием частного сектора. Программа также окажет поддержку финансовым учреждениям в получении систематизированного электронного доступа к опыту ЕБРР в этой области. Ожидается, что эта платформа постепенно трансформируется в систему онлайн-обучения, которая будет доступна финансовым учреждениям в Центральной Азии с широким охватом. Более того, финансовые учреждения в Таджикистане получат доступ к регулярному очному обучению по различным темам, связанным с обслуживанием ММСП.

РПМБ реализуется немецкой консалтинговой компанией IPC (Internationale Projekt Consult GmbH), которая обладает успешным опытом в реализации аналогичных проектов в регионе.

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