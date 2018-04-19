В Таджикистане запущена региональная программа ЕБРР и ЕС

19 апреля 2018 18:11 (UTC+04:00)

Микро, малые и средние частные предприятия Таджикистана извлекут пользу от новой Региональной Программы Малого Бизнеса (РПМБ), которая была запущена сегодня в Душанбе, передаёт в четверг таджикское агентство «АП».

Проект нацелен на передачу ноу-хау в области финансирования микро, малых и средних предприятий (ММСП) по всей Центральной Азии. Проект реализуется под руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и финансируется Европейским Союзом.

Мероприятие по запуску проекта в Душанбе было организовано совместно ЕБРР и Национальным банком Таджикистана. В церемонии запуска Программы в Душанбе приняли участие высокопоставленные представители Европейского Союза, ЕБРР, международных организаций и местных финансовых учреждений.

В Таджикистане РПМБ предоставит доступ к платформе для передачи и обмена знаниями финансовым учреждениям, которые занимаются финансированием частного сектора. Программа также окажет поддержку финансовым учреждениям в получении систематизированного электронного доступа к опыту ЕБРР в этой области. Ожидается, что эта платформа постепенно трансформируется в систему онлайн-обучения, которая будет доступна финансовым учреждениям в Центральной Азии с широким охватом. Более того, финансовые учреждения в Таджикистане получат доступ к регулярному очному обучению по различным темам, связанным с обслуживанием ММСП.

РПМБ реализуется немецкой консалтинговой компанией IPC (Internationale Projekt Consult GmbH), которая обладает успешным опытом в реализации аналогичных проектов в регионе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Создание единого энергокольца в Центральной Азии в ближайшие пять лет маловероятно - эксперт
Энергетика 17:25
Парламент Таджикистана ратифицировал договор о границе с Узбекистаном
Узбекистан 17:06
Узбекистан и Таджикистан окончательно согласуют госграницу к началу осени
Узбекистан 16:53
РФ потребовала от США в ВТО компенсации за тарифы на алюминий и сталь
Россия 13:59
Еврокомиссар по миграции призвал вернуться к обычной работе Шенгенской системы
Европа 12:20
Таджикистан и Турция обсудили перспективы развития отношений
Таджикистан 12:04
ЕБРР и «КазТрансГаз» будут сотрудничать в вопросе реформирования энергосектора Казахстана
Энергетика 10:22
ВВП Таджикистана за I квартал 2018 года продемонстрировал рост
Бизнес 09:18
Узбекистан и Таджикистан планируют впервые провести военные учения
Узбекистан 18 апреля 15:19
Внешнеторговый оборот Таджикистана вырос на треть
Бизнес 18 апреля 14:05
ЕК требует у США гарантировать выход ЕС из-под действия пошлин на сталь
Европа 18 апреля 14:02
Еврокомиссар: В Грузии недостает прогресса в сфере охраны труда
Грузия 18 апреля 13:43
Глава Евросовета считает расширение торговли ЕС с США необходимым
Европа 18 апреля 11:30
Туркменистан и Таджикистан развивают стратегическое партнерство
Бизнес 18 апреля 10:32
Статистика по деятельности малых предприятий в Узбекистане в I квартале 2018 года
Бизнес 18 апреля 09:45
ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии
Европа 17 апреля 18:34
Узбекистан и Таджикистан лидируют по денежным переводам трудовых мигрантов из России
Бизнес 17 апреля 18:01
Узбекистан и Таджикистан совместно разминируют границу
Узбекистан 17 апреля 15:57