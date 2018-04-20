Министр экономразвития России едет в Баку

БАКУ /Trend/ - С 22 апреля начинается визит министра экономического развития России Максима Орешкина в Баку, сообщили в пятницу Trend в правительстве.

Как ожидается, в рамках своего визита Орешкин встретится с исполняющим обязанности министра экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым и другими официальными лицами.

Визит российского министра завершится в понедельник.

Последний визит Максима Орешкина в Баку состоялся в декабре прошлого года. Министр принял участие в открытии местного представительства Российского экспортного центра, а также в церемонии подписания документов между азербайджанскими и российскими компаниями.

В ходе визита министра также состоялось расширенное заседание российско-азербайджанского и азербайджано-российского деловых советов.

Отметим, что Россия является стратегическим партнером Азербайджана. В прошлом году две страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. РФ является одним из главных экономических и торговых партнеров Азербайджана. Нормативно-правовая база между странами насчитывает свыше 170 документов, в том числе около 50 - в сфере экономики.

За время сотрудничества российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 3,7 миллиарда долларов. Предприниматели из Азербайджана вложили в экономику РФ свыше одного миллиарда долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2017 году составил 2,14 миллиарда долларов, из которых примерно 1,5 миллиарда долларов пришлись на импорт российской продукции. Объем товарооборота между двумя странами вырос на 4,3 процента по сравнению с предшествующим годом.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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