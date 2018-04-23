Азербайджан и Россия упростят торговлю подакцизными товарами

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время на границе Азербайджана и России появится акцизный таможенный пост, заявил в понедельник журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, это поможет облегчить экспорт в Россию табачных изделий и алкогольных напитков азербайджанского производства.

"Раньше с этой целью азербайджанская продукция направлялась сначала в Грузию и только потом в Россию. В ближайшее время эта ситуация изменится", - отметил министр.

Мустафаев также отметил успешное развитие торговых отношений между двумя странами: "В прошлом году двусторонний товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 22 процента. В январе-марте этого года товарооборот вырос на 32 процента, а азербайджанский экспорт в Россию - на 50 процентов", - отметил Мустафаев.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2017 году составил 2,14 миллиарда долларов, из которых примерно 1,5 миллиарда долларов пришлись на импорт российской продукции.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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