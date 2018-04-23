"Аэрофлот" сократит время перелета из Шанхая в Москву на 80%

В настоящее время перелет от Шанхая до Москвы занимает минимум 8 часов 35 минут, но в будущем это время сократится на 80 процентов, сообщает People's Daily.

На днях исполнительный вице-президент компании «Аэрофлот» Игорь Чалик в эксклюзивном интервью сайту The Рaper на церемонии награждения премии Flyer Awards отметил, что «Аэрофлот» планирует добавить серию новых услуг специально для китайского рынка, например, использовать сверхзвуковой самолет на китайских направлениях, что сократит продолжительность перелета из Москвы до Шанхая до двух часов.

На данный момент маршрутная сеть компании включает четыре города Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Сянган. В 2017 году всего 1,1 миллиона китайских пассажиров совершили полет на самолетах «Аэрофлота». За последние два года число пассажиров из Китая растет на 15-25 процентов в год.

Кроме того, к приближающемуся чемпионату мира по футболу «Аэрофлот» не только построил новый терминал и новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Шереметьево», но также отремонтировал и создал аэропорты и полосы в Калиниграде, Екатеринбурге, Казани, Ростове и других городах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.