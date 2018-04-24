В Пекине на 66% сократилась площадь проданной коммерческой недвижимости

24 апреля 2018 17:32 (UTC+04:00)

В первом квартале 2018 года площадь проданной коммерческой недвижимости в Пекине сократилась на 66 процентов в годовом выражении и составила 789 тысяч квадратных метров, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные, опубликованные Статистическим управлением мегаполиса.

За указанный отрезок времени площадь реализованного жилья в китайской столице уменьшилась на 59,6 процента до 542 тысяч квадратных метров.

В январе-марте текущего года в Пекине началось строительство новой коммерческой недвижимости общей площадью 1,548 миллиона квадратных метров, что на 52,7 процента меньше, чем годом ранее. В частности, 1,059 миллиона квадратных метров пришлось на долю жилья (снижение на 29,4 процента).

В первом квартале этого года площадь построенной коммерческой недвижимости в столице сократилась на 31,1 процента в годовом исчислении до 1,863 миллиона квадратных метров. В частности, было построено жилье площадью 858 тысяч квадратных метров (снижение на 10,9 процента).

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