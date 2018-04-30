Рынок труда ЕАЭС может быть либерализован

БАКУ /Trend/ - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала Российской Федерации предоставить статус временного проживания трудящимся и членам их семей из других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК.

ЕЭК также выступила с инициативой предоставить возможность гражданам в государствах-членах изменять заявленную цель въезда без выезда из страны в целях заключения трудового контракта. Об этом заявил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков на заседании Совета руководителей миграционных органов (СРМО) государств-участников СНГ в Алматы.

По мнению министра ЕЭК, одним из факторов формирования благоприятного бизнес-климата в государствах союза является создание общего рынка труда. Сегодня граждане стран ЕАЭС имеют равные возможности для трудоустройства.

«В отношении стран-членов ЕАЭС не применяются ограничения, установленные национальными законодательствами в целях защиты своих рынков труда, отменены квотирование и обязательные разрешительные документы на работу. Также снята значительная часть ограничений по допуску на общий рынок труда граждан государств союза, что положительным образом отразилось на уровне мобильности рабочей силы», - сообщил Жаксылыков.

Однако, не смотря на это, по словам Жаксылыкова, есть ряд неурегулированных вопросов, над которыми комиссия в настоящее время работает.

Он добавил, что одной из существенных проблем является сложность процедуры постановки на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации, а также необходимость после каждого выезда с территории России заново вставать на учет, на разрешенный период пребывания.

«Возможным решением в этой ситуации, на наш взгляд, могло бы стать принятие Россией законопроектов, которые бы предоставили разрешения на временное проживание трудящимся и членам их семей на срок действия заключенного трудового контракта», - считает министр ЕЭК.

Другим актуальным вопросом, по словам Жаксылыкова, является дальнейшая работа по легализации трудовой деятельности трудящихся, защите их законных прав.

«Важно, чтобы граждане вели трудовую деятельность в стране трудоустройства на законном основании, так как в случае нелегальной работы, например, не начисляются платежи в пенсионную систему и, соответственно, не формируются пенсионные права этих граждан», - сказал Жаксылыков.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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