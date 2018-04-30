Новая кампания от Unibank для владельцев бизнеса: банковские услуги без комиссий!

БАКУ /Trend/ - Теперь индивидуальные предприниматели и компании, открывающие счета в Unibank, смогут проводить расчетные и кассовые операции БЕСПЛАТНО в течении трех месяцев. Кампания, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, продлится до 28 мая, сообщает банк в понедельник.

Безкомиссионная кампания охватывает следующие банковские услуги:

- Конвертация;

- Платежи в иностранной и местной валюте;

- Перечисление средств по зарплатному проекту;

- Снятие наличных средств;

- Скидки для юридических лиц на стоимость карты.

Кроме этого, продолжается кампания по выдаче бизнес кредитов без комиссии. В рамках кампании, до 28 мая, владельцы бизнеса могут получить бизнес-кредиты до 100 000 манатов с нулевой комиссией и с льготным периодом до 100 дней. Эффективная процентная ставка по бизнес-кредитам начинается от 10 процентов.

В чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank?

- Выгодные тарифы;

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;

- Бронирование счета в течение нескольких минут;

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно;

- Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности;

- Минимизация документооборота;

- Возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat;

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания;

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), Internet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал («Ахмедлы»), «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

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