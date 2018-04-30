Новая кампания от Unibank для владельцев бизнеса: банковские услуги без комиссий!

30 апреля 2018 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Теперь индивидуальные предприниматели и компании, открывающие счета в Unibank, смогут проводить расчетные и кассовые операции БЕСПЛАТНО в течении трех месяцев. Кампания, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, продлится до 28 мая, сообщает банк в понедельник.

Безкомиссионная кампания охватывает следующие банковские услуги:

- Конвертация;
- Платежи в иностранной и местной валюте;
- Перечисление средств по зарплатному проекту;
- Снятие наличных средств;
- Скидки для юридических лиц на стоимость карты.

Кроме этого, продолжается кампания по выдаче бизнес кредитов без комиссии. В рамках кампании, до 28 мая, владельцы бизнеса могут получить бизнес-кредиты до 100 000 манатов с нулевой комиссией и с льготным периодом до 100 дней. Эффективная процентная ставка по бизнес-кредитам начинается от 10 процентов.

В чем преимущества быть бизнес-клиентом Unibank?

- Выгодные тарифы;
- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;
- Бронирование счета в течение нескольких минут;
- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно;
- Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности;
- Минимизация документооборота;
- Возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat;
- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания;

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), Internet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал («Ахмедлы»), «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Крупный азербайджанский банк намерен значительно расширить кредитование МСП
Бизнес 26 апреля 12:52
10 причин для учителей, чтобы прийти в Unibank
Бизнес 23 апреля 17:06
Unibank Mobile является самым часто используемым мобильным приложением
Бизнес 20 апреля 17:57
Unibank Mobile является самым часто используемым мобильным приложением
Бизнес 20 апреля 12:44
Unicapital начала прием заказов на облигации METAK
Бизнес 18 апреля 17:46
Unibank завершил I квартал со значительной прибылью
Бизнес 12 апреля 17:42
Unicapital выступит андеррайтером в эмиссии высокодоходных облигаций
Бизнес 10 апреля 22:23
Развивайте онлайн бизнес с Unibank!
Бизнес 9 апреля 16:24
Unibank проводит специальную акцию для пенсионеров
Бизнес 4 апреля 13:49
Бизнес-кредиты в Unibank - теперь без комиссии!
Бизнес 3 апреля 13:04
В руководстве азербайджанского банка могут произойти изменения
Бизнес 30 марта 17:12
Unibank выплатил первые проценты держателям облигаций
Бизнес 30 марта 15:07
Unibank снова стал лидером
Бизнес 29 марта 17:55
Стали известны обладатели “Кубка Unibank” (ФОТО)
Бизнес 12 марта 16:07
В Баку прошел чемпионат снайперов (ФОТО)
Спорт 12 марта 15:30
Создайте весеннее настроение вместе с Unibank!
Бизнес 6 марта 16:18
Unibank окажет поддержку нашей Национальной команде до 2020 года
Общество 5 марта 16:15
Unibank проводит акцию в связи с 8 Марта
Бизнес 2 марта 18:18