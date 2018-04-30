Кыргызстан и ВПП ООН сотрудничают в сфере продовольственной безопасности

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) и правительство Кыргызской Республики подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации Странового стратегического плана ВПП ООН в Кыргызской Республике на 2018-2022 годы, передает Knews.

Меморандум предусматривает расширение партнерства в течение следующих 5 лет и активизации усилий по обеспечению продовольственной безопасности в Кыргызстане.

В течение 2018-2022 годов реализуется стратегический план, главными приоритетами которых являются улучшение ситуации с продовольственной безопасностью, оптимизация школьного питания, а также улучшение качества жизни сельских жителей через рост производительности труда в сельском хозяйстве в условиях изменения климата.

План действий основан на анализе ситуации с бедностью и продовольственной безопасности, проведенном правительством КР в прошлом году. Стратегический план соответствует национальным приоритетам в обеспечении экономического роста и социального благополучия, и способствует достижению Цели 2 «Достижение нулевого голода к 2030 году» и Цели 17 «Партнерство для устойчивого развития» Целей устойчивого развития.

Стратегический план Кыргызстана нацелен на достижение к 2022 году таких задач, как обеспечение всех младшеклассников Кыргызстана качественным школьным питанием и улучшение условий жизни более 100 тысяч малоимущих семей, особенно женщин, через инструмент социальной поддержки «продовольственная помощь – активные меры социальной поддержки малоимущих семей», с учетом повышения их устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям. Данная работа будет проводиться в самых уязвимых районах республики.

Совместный план действий также предусматривает поддержку государственных органов и органов местного самоуправления в управлении вопросами продовольственной безопасности и питания и улучшении системы социальной защиты в стране.

Бюджет для реализации мероприятий в рамках 5-летнего странового плана составляет около 60 миллионов долларов. Средства предназначены для реализации проектов по техническому оснащению сельских школ, развитию сельской и сельскохозяйственной инфраструктуры и смягчению последствий стихийных бедствий. Особое внимание будет уделяться развитию ирригационных сетей, производству и переработке сельхозпродукции, предотвращению оползней и селей, а также обучению трудоспособного населения профессиональным навыкам по различным направлениям и организации доходоприносящей деятельности для малоимущих семей.

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