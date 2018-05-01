Межбанк Азербайджана и ASAN Radio представили проект «100-летняя история» (ФОТО)

1 мая 2018 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана и ASAN Radio при поддержке службы ASAN приступили к реализации совместного проекта, приуроченного к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Первого мая проект «100-летняя история» был представлен общественности.

В рамках долгосрочного сотрудничества при поддержке банка будет подготовлена серия аудио и видео материалов о деятельности АДР. Они будут транслироваться в эфире “ASAN Radio” и представлены аудитории посредством различных коммуникационных каналов Международного банка Азербайджана и «Службы ASAN» в социальных сетях. Эти материалы прольют свет на отдельные исторические факты 23-месячного существования АДР.

В рамках проекта широкой общественности будут представлены интересные факты из различных архивов и музеев, ранее не имеющих широкой огласки. Документальные материалы, исторические здания эпохи деятельности АДР, музейные экспонаты позволят совершить путешествие в прошлое, на 100 лет назад. В процессе подготовки материалов в качестве эксперта примет участие известный радиослушателям страны Рахиб Азери.

Директор департамента маркетинга Международного Банка Азербайджана Нигяр Тагирова, сказала, что основной целью реализации этого проекта является пропаганда ценностей АДР: «Этот год объявлен «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Этим проектом мы также хотим внести свой вклад и присоединиться к череде мероприятий, организованных по случаю 100-летия АДР. Мы верим, что аудио и видео материалы, представленные в рамках проекта, будут восприняты аудиторией с большим интересом».

Директор «ASAN Radio» Эмин Мусави отметил: «ASAN Radio это первое и единственное радио, специализируещееся в сфере государственных услуг, для которого просветительские трансляции занимают особое место. Согласно указу Президента, реализуя этот проект мы также хотим привлечь внимание слушателей к истории АДР и пропагандировать наши ценности».

Эксперт проекта Рахиб Азери, отметил наличие у АДР богатой истории: «Я сам был свидетелем наличия этой богатой истории при подготовке телевизионных передач. Ведь когда следуешь за каким-либо новым фактам, перед тобой предстают новые исторические реалии. Увы, пока что мы смогли изучить лишь малую их часть. И намерены приложить все усилия, для того чтобы проект получился интересным и полезным».

Напомним, что Международный Банк Азербайджана и «ASAN Radio» объявили также о начале еще одного совместного проекта. С 4 мая каждую пятницу в 19:05 в эфире радио будет транслироваться просветительская передача. Передача с участием банковских экспертов послужит повышению финансовой грамотности населения, ответит на различные вопросы финансово-банковской тематики, проведет просветительные дискуссии. Ведущим передачи станет популярный бизнес журналист – Али Ахмедов.

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