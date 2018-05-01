Председатель правления азербайджанского банка покинул должность

1 мая 2018 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В руководстве азербайджанского AFB Bank произошли изменения, говорится во вторник в сообщении на официальной странице банка.

Согласно информации, председатель правления банка Заур Гараисаев покинул должность.

Обязанности председателя правления будет временно исполнять его первый заместитель Айдын Гусейнов.

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность в декабре 2008 года. Официально банк начал свою работу с февраля 2009 года.

Его акционерами являются два физических лица (0,36 процента) и ООО Gilan (99,64 процента).

Уставный капитал AFB Bank на первое апреля 2018 года составляет 69,91 миллиона манатов.

Официальный курс на первое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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