Азербайджан высоко оценивает роль Туркменистана в восстановлении «Великого Шелкового пути»

АВАЗА /Trend/ - Открытие международного морского порта Туркменбаши, событие, которое можно рассматривать как весомый вклад Туркменистана в восстановление «Великого Шелкового пути» в современных условиях. Об этом сказал в среду, в своем выступлении на международном форуме ««Великий Шелковый путь» – путь к новым достижениям» в туркменской национальной туристической зоне Аваза, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде.

По словам Гулузаде, транспортные проекты были всегда двигателями развития и сегодня такие проекты как «Баку-Тбилиси-Карс» и «Север-Юг» открывают новые кратчайший маршрут из Азии в Европу и соединяющий берега Персидского и Финского заливов, создают новые возможности для международного сотрудничества.

«В Азербайджане на берегу Каспия также ведется строительство международного морского порта и создается логистический центр для свободной экономической деятельности. Эти проекты дополняют друг друга, меняют мировой транспортный ландшафт, позволяют более эффективно использовать наше географическое расположение на стыке Азии, Европы, Ближнего Востока. Наше сотрудничество на этом поприще будет служить будущему развитию наших стран», - сказал Гулузаде.

«Великий Шелковый путь», по словам министра, на протяжении долгой истории служил основой для дружбы, партнерства и обмена культурными ценностями, способствовал росту экономических отношений и развитию стран.

«Все страны находящиеся на этом историческом маршруте до сих пор хранят добрую память о «Великом Шелковом пути», восстанавливают многовековые традиции. Азербайджан, также являясь частью одного из основных маршрутов связывающих Восток и Запад, хранит преданность ценностям «Великого Шелкового пути». Всеобщее развитие независимого Азербайджана, способствует развитию отношений между странами в регионе в разных плоскостях: в экономическом, торговом, транспортном и культурном. Азербайджан радуется достижениям, развитию дружеских отношений между странами, стремиться всячески укреплять и развивать имеющиеся отношения», - сказал Гулузаде.

Глобализация человеческих и экономических связей, как сказал министр, требует именно таких подходов.

«Поэтому мы в первую очередь укрепляем свою экономику, осуществляем диверсификацию ее развития, строим новые производственные мощности, модернизируем инфраструктуру, развиваем перспективные отрасли, создаем основы для последовательного и устойчивого развития. Все это служит не только нуждам нашей страны, но также является платформой для сотрудничества со странами региона. В нынешних условиях глобализации под понятием регион подразумевается огромные территории Евразийского пространства. Сегодня всем нам предстоит быть участниками и свидетелями грандиозного события в Каспийском регионе», - отметил министр.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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