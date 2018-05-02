Акции "Русала" умеренно растут на новостях от минфина США

2 мая 2018 12:31 (UTC+04:00)

Акции "Русала" умеренно растут в начале среды, отыгрывая новости о продлении минфином США сроков исполнения решений по санкциям, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Акции "Русала" дорожали на 0,6% до 31,25 рубля, в начале дня бумаги компании максимально дорожали на 1,9% до 31,65 рубля.

Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz, до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая.

Также до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга "Кубань", "Базового элемента", B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром бурение", "Ладога Менеджмент", АО NPV Engineering, группы "Ренова".

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