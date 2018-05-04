Туркменистан и Германия провели деловые переговоры

АШХАБАД/ Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Чары Гылыджовым провела переговоры в Федеральном министерстве экономики и энергетики Германии, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В Берлине состоялось восьмое заседание совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы расширения связей в таких сферах экономики, как энергетика, финансы, здравоохранение, сельское хозяйство, инфраструктура и туризм.

В сообщении говорится, что в отеле «Софитель Берлин Курфюрстендамм» Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана также был организован круглый стол с участием представителей компаний ФРГ и Туркменистана. Были обсуждены вопросы активизации торгово-экономического взаимодействия.

Германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand. В Туркменистане по состоянию на 2016 год было зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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