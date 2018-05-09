DP World: Экономические устои Азербайджана очень крепкие (версия 2)

9 мая 2018 12:36 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Экономические устои Азербайджана очень крепкие, сказал в среду глава компании DP World Султан Ахмед бин Сулайем в ходе открытия Всемирной конференции портов Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH), проходящей в Баку.

По его словам, несмотря на период низких цен на нефть, Азербайджан не стал останавливать реализацию проектов социальной и инфраструктурной направленности и проектов, нацеленных на развитие экономики.

"Я очень рад, что мы собрались на конференцию в прекрасном городе Баку. Я был здесь около 20 лет назад, и сейчас вижу грандиозный прогресс", - сказал бин Сулайем.

Он отметил, что создание в Азербайджане инфраструктуры для перевозки грузов является одним из важнейших факторов развития.

"Создание Бакинского порта в Аляте, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, по которой будет возможно перевозить около миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов, создают возможности для перевозки через Азербайджан грузы по воздуху, морю, железной дороге. Это критически важно для дальнейшего развития. Более того, все эти маршруты эффективны", - сказал бин Сулайем.

В Баку 8-11 мая проходит Всемирная конференция портов (World Ports Conference 2018). В мероприятии принимают участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из стран Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других стран мира. Участники мероприятия обсудят грузоперевозки по Шелковому пути, развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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