DP World: Экономические устои Азербайджана очень крепкие (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Экономические устои Азербайджана очень крепкие, сказал в среду глава компании DP World Султан Ахмед бин Сулайем в ходе открытия Всемирной конференции портов Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH), проходящей в Баку.

По его словам, несмотря на период низких цен на нефть, Азербайджан не стал останавливать реализацию проектов социальной и инфраструктурной направленности и проектов, нацеленных на развитие экономики.

"Я очень рад, что мы собрались на конференцию в прекрасном городе Баку. Я был здесь около 20 лет назад, и сейчас вижу грандиозный прогресс", - сказал бин Сулайем.