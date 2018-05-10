UniMiles от Unibank поможет заработать бесплатный билет на рейс любой авиакомпании

БАКУ /Trend/ - Unibank запустил новую карту UniMiles, с помощью которой можно заработать бесплатный билет на рейс любой авиакомпании, сообщает банк в четверг.

"Unibank ввел новшество в Азербайджане. До сегодняшнего дня на рынке страны не было карточного продукта, позволяющего приобрести билет на рейс именно любой авиакомпании. Unibank реализовал и эту мечту клиентов. Теперь, каждый получит возможность летать бесплатно на рейсах любой авиакомпании. Уникальная карта UniMiles дает возможность заработать мили, совершая безналичные платежи. Клиент сможет поменять накопленные мили в личном кабинете для покупки авиабилета любой авиакомпании. UniMiles также является премиальной картой, предоставляющей и дополнительные преимущества", - говорится в сообщении банка.

Какие еще преимущества дает карта UniMiles?

Бесплатная страховка во время путешествия (1-8 дней);

Бесплатный трансфер в аэропорт (Taxify);

Начисление на остаток до трех процентов годовой прибыли;

Бесплатная справка в посольство;

Комиссия за снятие денег (в банкоматах Unibank) – 0%;

Бесплатное SMS-информирование;

Бесплатное подключение к мобильному банкингу;

В подарок бесплатная дебетовая карта Albalı Plus;

Возвращение Tax Free на карту.

Если и Вы хотите заработать бесплатный авиабилет в страну, где хотите побывать, то приобретите карту UniMiles.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте http://unimiles.az, либо на официальных страницах банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank.az).

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