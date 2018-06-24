В Азербайджане готовится комплексный план действий по повышению финграмотности

24 июня 2018 19:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана готовит комплексный план действий по повышению финансовой грамотности в стране, сообщил во вторник Trend источник в правительстве.

По словам источника, с этой целью была создана рабочая группа, куда вошли представители Центрального банка, министерств образования, экономики и по налогам, Палаты надзора над финансовыми рынками и Азербайджанского банковского учебного центра.

В то же время, добавил источник, к проекту привлечены международные эксперты.

Как отметил собеседник агентства, в рамках плана действий планируется изучить соответствие нынешних образовательных программ в азербайджанских вузах реалиям финансовых рынков. Кроме того, члены рабочей группы предпримут меры для усиления кадровой подготовки сотрудников банков, страховых и инвестиционных компаний.

"Повышение финансовой грамотности населения очень важно с точки зрения развития и расширения возможностей финансового сектора. Скажем, из-за недостаточной информированности многие до сих пор избегают покупок облигаций или полисов страхования жизни, которые по прибыльности легко могут конкурировать с банковскими депозитами", - отметил собеседник агентства.

Источник считает, что более высокий уровень финансовой грамотности позволил бы избежать ряда проблем.

"Такие казалось бы мелочи вроде умения правильно формировать семейный бюджет, правильная оценка своей кредитоспособности, понимание того какие финансовые инструменты могут понадобиться в тех или иных случаях помогли бы избежать чрезмерной закредитованности, лишних трат и в целом способствовали бы накоплению средств", - отметил он.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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