В Турции возросло количество зарегистрированных узбекских компаний

28 июня 2018 14:30 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистану нужно сотрудничать с Баку и Анкарой для выхода на газовый рынок Европы - эксперт
Энергетика 16:08
Казахстан намерен внести изменения в соглашения с Россией по экспорту бензина
Энергетика 16:01
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 13:00
Первый визит президента Турции состоится в Турецкую Республику Северного Кипра и в Азербайджан – СМИ
Турция 12:55
Новый посол Узбекистана в Израиле вылетел в Тель-Авив
Узбекистан 11:23
Alstom о планах в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 10:52
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан» объявило тендер на поставку электротехники
Тендеры 27 июня 20:42
Казахстан планирует экспортировать бензин на новые рынки
Энергетика 27 июня 20:16
Избран новый председатель Федерации турецко-американских ассоциаций
Политика 27 июня 20:07
Узбекские ремесленники и живописцы покоряют столицу Азербайджана
Туризм 27 июня 16:55
Начинается новый этап развития отношений между Турцией и Азербайджаном - депутат
Политика 27 июня 15:59
Россия опровергла данные о выходе из соглашения по зоне деэскалации в Сирии
Россия 27 июня 15:43
В Турции растет количество зарегистрированных израильских компаний
Бизнес 27 июня 12:34
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на строительные работы
Тендеры 27 июня 12:24
Жээнбеков рассказал, с какими странами будет сотрудничать Кыргызстан
Кыргызстан 27 июня 12:17
Узбекский автопроизводитель увеличит уставный капитал более чем наполовину
Бизнес 27 июня 11:43
Сократилось число зарегистрированных в Турции российских компаний
Бизнес 27 июня 11:18
Мирзиёев «разнёс» автопром Узбекистана
Бизнес 27 июня 10:37