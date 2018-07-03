Исламабад и Баку должны наладить прямое авиасообщение и безвизовый режим для развития торговли -глава ТПП (ФОТО)

3 июля 2018 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан должны наладить прямое авиасообщение и канал прямого банковского обслуживания, снять тарифные барьеры, создать альтернативную сеть автомобильных и железных дорог, а также внедрить безвизовый режим для укрепления двусторонних торгово-экономических отношений.

Об этом сказал во вторник в Баку президент пакистанской Торгово-промышленной палаты Равалпинди (ТППР) Захид Латиф Хан в ходе пресс--конференции, посвященной организации бизнес-форума четвертого июля и 31-й Международной премии достижений пятого июля в столице Азербайджана.

Мероприятия будут направлены на продвижение деловых и инвестиционных возможностей Пакистана в бизнес- кругах Азербайджана.

По словам Латиф Хана, в мероприятиях примут участие более 450 пакистанских предпринимателей, представляющих туристическую, фармацевтическую, химическую, текстильную отрасли, предприятия по производству пластмасс, хирургических товаров, мебели, продуктов питания и т.д.

Кроме того, пакистанские и азербайджанские бизнес-круги намерены провести встречи в формате B2B (бизнес-бизнес).

Латиф Хан также отметил, что ТППР надеется, что данные мероприятия в будущем приведут к созданию новых совместных предприятий.

Президент ТППР добавил, что необходимо исследовать возможности создания новых совместных предприятий и торговых связей под эгидой Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК).

«КПЭК теперь стал реальностью. Пакистан станет центром регионального сотрудничества, поскольку в рамках КПЭК страна окажется в центре внимания благодаря новой энергетической инфраструктуре и торговым маршрутам», - отметил Латиф Хан.

Президент ТППР завершил свою речь, напомнив, что Азербайджан всегда был дружественной страной для Пакистана, который одним из первых признал независимость Азербайджана и восстановил дипломатические отношения в июле 1992 года.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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Azernews Newspaper
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